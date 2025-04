Sada bi Orbanova politika mogla dovesti do ozbiljnog sukoba s Briselom, upravo u trenutku kada se suočava sa najozbiljnijim izazivačem u poslednjih deset godina.

Ta imovina ključna je za finansiranje ukrajinskog otpora od ruske invazije i buduću obnovu zemlje, a odluka o njenom zamrzavanju mora se produžavati jednoglasno, do kraja jula.

Ipak, diplomate ističu da je Mađarska do sada uvek na kraju odustajala od svojih pretnji, naročito kada bi osetila međunarodni pritisak.

- Ako sudimo po prošlosti, trebalo bi da smo sigurni. Ali bilo bi neodgovorno osloniti se na to, upozorava jedan iskusan diplomata.

"Svi se plaše da bi to mogao biti napad na samo pravo na slobodno okupljanje", upozorava Strik.

Za evropske diplomate to predstavlja dodatni izazov: do sada su verovali da će se "Orbanov problem" rešiti na izborima, kao što je rešen "poljski problem". No Strik upozorava da takva strategija više nije održiva.