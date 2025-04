Ali čak 15 odsto obolelih pati od teške bolesti, koja može dovesti do upale pluća opasne po život. Bračni par iz Šefilda je sada zatražio pomoć advokata kako bi utvrdio da li je on zaražen skoro fatalnom bubom iz odmarališta.

"Došao sam kući misleći da imam stomačni virus i grip, ali bilo je zastrašujuće kako se sve to brzo dogodilo i koliko su Nataša i moj sin došli do toga da me izgube. Mnogo ljudi je čulo za legionarsku bolest, ali nikad nisam shvatio koliko bi to moglo biti ozbiljno. Tako sam zahvalan doktorima što su mi spasili život."