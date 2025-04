To je saopštio zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garib Abadi.

"Nećemo pregovarati o iranskom pravu da obogaćuje uranijum i o tome da je obogaćivanje uranijuma jedna od naših crvenih linija. Iran ne traži nuklearno oružje, a obogaćivanje uranijuma se u našoj zemlji vrši u miroljubive svrhe. Ekspertski i tehnički sastanci biće održani indirektno u Muskatu u sredu ove nedelje. Dakle, trenutno definišemo opšte principe pregovora", naveo je on, prenosi iranska novinska agencija IRIB.

"Naši predlozi su jasni i po našem mišljenju treba ukinuti sve sankcije, a to bi trebalo da dovede do ekonomske koristi. Drugim rečima, ukidanje sankcija treba da bude na način koji vodi ka ekonomskoj koristi za iranski narod", rekao je on.