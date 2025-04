- Pa šta je sad problem sa Trampom? On je bukvalno čovek koji izbacuje nove vesti na svakih sat-dva. To je zatrpano novim skandalima koje njegova administracija ekspresno uspeva da izbaci. A što se tiče Bajdena, to je slično kao i kod nas kada političari kažu da su oni prethodni krivi. Tako i Tramp stalno napada Bajdena, iako to više nema mnogo smisla.