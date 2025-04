Sada na snagu stupa niz propisa koji delimično proizlaze iz tradicije, a delimično iz normi koje su toko vekove odredile pape. Prvo što se događa je to da zamenik državnog sekretara obaveštava Kamerlenga, višeg vatikanskog zvaničnika, da je poglavar katoličke crkve umro. Trenutno tu poziciju obavlja kardinal Kevin Farel, rođen u Irskoj. On u prisutnosti tsekretara i kancelara Apostolskog dvora mora zvanično da ustanovi da je Papa stvarno mrtav. Danas je to samo formalni čin, jer smrt ustanovljavaju lekari, a u prošlosti je kamerlengo udarao srebrnim čekićem po papinom čelu, zovući ga po imenu. Kada je ustanovljeno da je mrtav, na kancelaru je sastavljanje dokumenta o Papinoj smrti.