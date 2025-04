Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Ukrajina ne treba da uđe u NATO . On je istakao da bi to prestavljalo pretnju po interese Rusije.

''To je jedan od osnovnih uzroka ovog sukoba. Ukrajina ne treba da postane članica NATO-a i ne treba da ima perspektive za integraciju sa Alijansom'', rekao je Peskov tokom obraćanja novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

On je rekao da je Kremlj obavešten o tome da zvaničnici SAD na različitim nivoima govore kako je članstvo Ukrajine u NATO-u nemoguće , što se, kako je rekao podudara sa stavovima Moskve.

Tvrdi da njegova zemlja ostaje otvorena za mirno rešenje ukrajinskog pitanja, ali je naveo da ne može da precizira u kom vremenskom okviru to pitanje može biti rešeno.

Govoreći o uskršnjem primirju koje je Rusija jednostrano proglasila u subotu i koje je trajalo do nedelju u ponoć, on je rekao da će Kremlj svim zainteresovanim stranama dostaviti podatke o tome kako su ukrajinske snage to primirje kršile.