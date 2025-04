"Nešto što je mene zainteresovalo je to što je među poslovima koje je on radio prenego je postao verski vođa i obezbeđenje, odnosno izbacivač"

Poglavar Rimokatoličke crkve umro je zbog komplikacija nakon obostrane upale pluća.

Papa Franja je umro u 89. godini, nakon obostrane upale pluća, saopštio je Vatikan. Nedavno je proveo duži period u bolnici u Rimu zbog ovog zdravstvenog problema.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, Dragan Vujičić, urednik "Novosti", profesor Predrag Marković, istoričar, kao i reditelj Dragoslav Bokan.

- Ova vest je iznenadna, a ovo je dovelo dosta konfuzije u sve ratove koji se vode. To je iznenađenje. Ne znamo ko će naslediti papu, a on će biti zapamćen po nizu stvari koje možemo da tumačimo na različite načine - kaže Vujičić.

On je podsetio da papa Franja nije priznao Kosovo, pa i dodao:

- On je jedan od kontroverznih versskih poglavara. Pao mi je u očima kada je 2022. godine dao molitvu za veštačku inteligenciju. Uputio je molitvu da veštačka inteligencija bude nosilac svetlosti za budućnost. Počeo sam da pratim njegov rad i njegova obraćanja, i tu je moglo da se nađe zaista čudnih stvari.

Vujičić kaže da to koliko je on bio posvećen veri najbolje znaju vernici katoličke crkve, ali kaže i da on lično smatra da papa Franja nije mnogo učinio kako bi se hramovi katoličke crve popune.

- Imao je sukob sa Francuskom i Makronom jer nije prisustvovao obnavljanju Notre-Dama. Bio je jako neobična ličnost koja je u vrlo teško vreme došao i seo na tron katoličke crkve, kada se desio i skandal sa katoličkom bankom, gde je proneveren veliki novac. Probao je da smiri strasti i izravna te pronevere, da ne pričamo o aferama oko sveštenika, a tu temu je otvorio hrabro - kaže Vujičić.

Vujičić kaže da je papa Franja došao u teško vreme, dok je Marković rekao da veruje da kod njega treba istaći dve stvari:

- Prvo, niko se nije više približio pravoslavlju od tog pape. On je poljubio ruku pravoslavnog patrijarha. Katoličanstvo izumire, a hrišćanstvo generalno je u opadanju. On je imao misiju da prevaziđe te podele. Pravoslavlje se drži dobro u post-komunističkim zemljama, ali videćemo još koliko će to potrajati - kaže Marković.

Marković kaže i da je iz papine ideje da spase celokupno hrišćanstvo, on je čak pisao pisma da katolici prihvate naše načine slavljenja Uskrsa, jer je to više birokratska razlika.

- Papaje pratio duh vremena, a u neu ruku je i dao dinamiku katoličkoj zajednici da odgovara na sva otvorena pitanja ratova i nesreća i svega onoga što nas je zadesilo u ovom milenijumu. Katolička crkva je reagovala, možda ne onoliko snažno i na način na koji bi neko voleo - kaže Vujičić.

Karan kaže da papa Franju vidi kao čoveka koji je ponikao iz naroda, a onda se nikada nije ni odvojio od naroda, što se nekada dešavalo na visokim pozicijama u crkvenoj hijerarhiji:

- Sve vreme je ostao skroman i predan miru, nigde nije doprinosio nekom zaoštravanju situacije. Ako nije mogao da smiruje, nije ni kvario evropski ili globalni ambijent. Nikada se nije dešavalo ni da on može nešto da popravi, a nije.

On dodaje da je jedan od retkih koji traže da bude sahranjen van Vatikana, u Rimu, za šta on veruje da dalje pokazuje skromnost papa Franje:

- Mislim da je on došao na tu poziciju baš da bi tu skromnost potencirao. Ovi pre njega su otišli u neke visine, pa se smatralo da je to što uticaj katoličanstva propada to što je ta skromnost izgubila, a bilo je onih koji su zaoštravali situaciju.

Karan navodi i da je papa Franja tokom svog života pokazao da ne želi da bude taj koji će praviti raskol između katoličanstva i pravoslavlja, već se trudio da te stvari koje su trebale da stvore raskol doprinesu nekom približavanju dveju vera.

- Nešto što je mene zainteresovalo je to što je među poslovima koje je on radio prenego je postao verski vođa i obezbeđenje, odnosno izbacivač - kaže Karan.

Bokan navodi da ga mnogo više brine stanje u našoj državi, nego ono što se dešava u Rimu i Vatikanu, pa kaže i da je papa bio ličnost sa dva lica:

- On je sa jedne strane čovek blizak narodu, opušten i ležaran, ne uživa u raskoši i izbegava sve te elemente koji idu uz pape, od crvenih cipela, do vrhunskog luksuza, pa i komandovanja čitavom armijom vernika. Sa druge strane, on je pripadnik jezuitskog reda koji je najlukaviji i uvek smatran specifičnom, psihološkom sektom unutar rimokatoličanstva. Sami katolici a i Francuska su je zabranjivali zbog tog koncepta.

Bokan kaže i da se govorilo da su oni pobeđivali protestante metodama sličnim hipnozi, odnosno na potpuno neobjašnjive načine:

- On je čovek koji je geopolitički pripadao na neki način liberalnoj agendi, bio je blaži prema LGBTQ koncepciji, idejama žena sveštenika, homoseksualnih brakova... Čas je na strani naroda, čas na strani liberalne elite, čak na strani koncepta koji smeta čak i klasičnom katoličkom narodu.

