- Mislim da će nastaviti, Vatikan je po tome poznat, a ima raznih datuma, ali ću istaći početak 60-tih godina 20. veka. To je vreme jednog pape reformatora, koji je nasledio onog papu iz Drugog svetskog rata koji često mora da istrpi mnoge prigovore jer je bio u najtežem vremenu, a možda i nije dorastao tom vremenu. Reforma se dogodila početkom 60-tih, kada je došlo seljačko dete iz brojne porodice i ide na kurs reformi. Tada je krenulo utabanjavanje tog puta. Ta Italija 60-tih godina je umnogome bila levičarska. Samo je narod seljački bio uz crkvu. Krenula je ta velika reforma koja traje i danas. Tih 60-tih godina je ukinut spisak zabranjenih knjiga. To sada zvuči neobično, ali je tako vekovima bilo. Sećam se kao mladić, uvek sam imao crkveni kalendar, a iznenađivalo me to što je pisalo da se ne čitati jeretičke knjige, a ne ne slediti, nego ne uzimati ih u ruku. I ta modernost ima svoje granice i tu je Papa Frančesko, zbog kojeg smo se okupili, on je najoštrije osudio one koji su u naše vreme činili velike seksualne istupe.