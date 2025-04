- U muslimanskim zemljama, obožavali su papa Franju. Uvek su govorili najbolje o njemu. On je tokom svog perioda vodio računa i o ateistima.

- Stvaraće svet po proceni dobra, a u toj proceni ima da nas nema. Ako je najveći protiv od ubijanja, a on je prisutan kod katoličke crkve, to je ozbiljna država i ne možemo to abolirati - naglasio je Drašković.