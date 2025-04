- On je neprestano bio u sukobu sa velikim silama i velikim moćnicima jer oni žele da projektuju svoju silu i svoju vlast, dok je on govorio drugim jezikom, jezikom dijaloga. Pokušao je da izmiri ljude i utiče na sukob u Ukrajini. Imao je pomirljive tonove, nije zauzimao strane i nije bio ni na čijoj strani, jer ljudi stradaju.

On navodi i da sama činjenica da će biti sahranjen u najobičnijem kovčegu pokazuje kakav je on čovek bio, pa kaže da je govorio jezikom ljudi koje niko ne razume.

- Često se kaže da je papa reformator i da je menjao crkvu. On nije menjao, samo je podsećao na ono osnovno u crkvi što svi treba da činimo, a to je poniznost ne zbog poniznosti same, ljubav prema ljudima ne zbog humanizma, već zato što se on trudio da bude Hristov učenik. Uvek se trudio da tu ljubav prema ljudima pokaže drugima i nauči nas da uradimo isto.