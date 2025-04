"Otkako je bilo ratova, bilo je i dezertera, ali sve zavisi od obima. Mi percipiramo da su ti vojnici 365 dana na frontu, ali to nije tačno – oni nisu uvek tu"

Slušaj vest

Rat u Ukrajini ne prestaje da bude tema koja polarizuje mišljenja i otvara brojna pitanja – ne samo o geopolitičkim interesima velikih sila, već i o stvarnosti koju žive obični vojnici na frontu i civili van njega. U složenoj mreži sukoba, u kojoj su prisutne strane vojne strukture, korporacije, obaveštajne službe i geostrateški interesi, pitanje dezerterstva, vojne obaveze i psihološkog pritiska na vojnike dobija posebnu težinu.

Svedočenja bivših vojnih lica, bezbednosnih analitičara i civila, ukazuju na dublju krizu poverenja unutar oružanih snaga – kako ukrajinskih, tako i ruskih. Dok jedni govore o "raspadu" vojnih struktura i nužnosti pregovora, drugi ističu ulogu stranih faktora i nagle promene u vojnoj doktrini poslednjih decenija. U pozadini svega stoje i socioekonomske tenzije, poput onih koje se ogledaju u luksuznim automobilima ukrajinskih izbeglica, što dodatno komplikuje sliku rata, njegovog finansiranja i stvarnih posledica.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinska vojska tvrdi da se i dalje bori u selu Velika Novosilka Foto: EPA/Maria Senovilla

Petrušić je na samom početku objasnio da je usledio očekivani raspad ukrajinske vojske, kao i povlačenje velikog broja vojnika sa terena.

- Sam upliv ljudi koji dolaze da ratuju u Ukrajini dobro je poznat svim tajnim službama i korporacijama koje šalju ljude tamo. Pričati o ukrajinskim dezerterima je iluzorno, jer oni u prvim redovima ne mogu da funkcionišu bez pomoći stranih država. Neko ima upliv koji to dovodi na nivo da mora da dođe do ozbiljnih pregovora, jer se navodno ukrajinska vojska počela raspadati – a to bi moglo da se dogodi i sa ruskom vojskom, što bi dovelo do jakih pregovora. S jedne strane, te pregovore će zakazivati Tramp, s druge strane Evropska unija sa Kinom, a treću stranu čini turska vojska sa Iranom – kaže Petrušić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Oni su podelili te interesne zone na takav način, i meni sve ovo liči na jednu priču u kojoj se industrija (Nemačke ili Francuske) prebacuje na proizvodnju tog neofanzivnog naoružanja koje koristi običan vojnik. Ono što deluje nestvarno je to da se koristi takva tehnologija koja može da uništi šta god poželi. I sada, da 3.000 ili 4.000 vojnika izvrši povlačenje sa terena i kaže da su dezertirali jer nisu dobili ono što su tražili – za mene je to očekivano. Na ovim teritorijama je normalno da ima dezertera. Ja njih uopšte ne smatram vojnicima – ti ljudi koji imaju žene i decu ne mogu ništa da učine na frontu, oni tamo nemaju značaj. Čitava ova priča ima konotaciju da treba da se završi i da krenu pregovori.

Sa druge strane, Jolović naglašava da je procenat dezerta uslovljen ponašanjem komandanta ili starešine, te da isključivo njihovim uticajem, vojnici mogu ostati na frontu.

- Otkako je bilo ratova, bilo je i dezertera, ali sve zavisi od obima. Mi percipiramo da su ti vojnici 365 dana na frontu, ali to nije tačno – oni nisu cele godine tamo. Postoji metod rotacije, ili ih puste kući da se odmaraju. Postoje i sociološki i psihološki aspekti koji utiču na to koliki će procenat biti dezertera. Pre svega, to zavisi od orijentacije i komande starešinskog kadra određene jedinice. Zvuči surovo, ali najbolji vojnici su osamnaestogodišnjaci, dvadesetogodišnjaci, do trideset godina. Ali kad uzmete genezu, zato se i vojni rok služio do 27. godine – to su vojnici koji su najspremniji, a njihovo razmišljanje je drugačije od zrelog čoveka. Ja sam komandovao tim dvadesetogodišnjacima, i tada sam se pitao zašto su kod mene samo klinci, dok su se stariji sklanjali – kaže Jolović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- To je prirodna pojava – mladi vukovi štite čopor, a stariji se povlače i mladi ih štite. Ako komandant ne uspe da kontroliše strah kod vojnika, ako ne vodi računa o njima, naravno da će vojnici iskoristiti priliku da pobegnu kada ih puste kući. To je bio slučaj i kod nas – govorili su da ih šaljemo da poginu, da nemaju toplu odeću, hranu… To su objektivni razlozi. Strah je u svima nama, ali nas i štiti od opasnosti. I oni vojnici koji se uplaše, kada vide snažnog komandanta – i oni će se osnažiti. Vrlo je važno koliko se vodi računa o vojniku u ratu, i da se ne šalje ofrlje tamo gde može da pogine – to vojnici znaju.

Danas je postalo i legalno da izbegnete služenje vojnog roka sa oružjem – pa se primenjuje civilno služenje, što je Pandurević i objasnio.

Foto: Kurir Televizija

- Mnogo se promenila vojna obaveza, koja je evoluirala u poslednjih 20 godina. Shodno promenama u naoružanju, menja se i fizionomija rata. Izbegavanje vojne obaveze postoji i postojalo je oduvek, jer ona podrazumeva i regrutnu obavezu služenja vojnog roka, kao i obavezu služenja u ratnom sastavu. Tu se može dodati i materijalna i radna obaveza. Postoje regruti koji izbegavaju ulazak u vojnu evidenciju, postoje oni koji beže od jedinica i vojnog roka – a pogotovo u ratu. Danas je postalo i legalno da izbegnete služenje vojnog roka sa oružjem – pa se primenjuje civilno služenje. Kada je rat u pitanju, svaki vojnik koji se javi u ratnu jedinicu, a odslužio je vojni rok, otprilike zna šta ga tamo čeka. Današnji ratovi proizvode mnogo žrtava, i ljudi se često suočavaju sa neočekivanim okolnostima koje kod njih izazivaju veliki strah – kaže Pandurević.

Kažu da Kijev nikada nije imao više para. Neki novinari su otišli da isprate tok novca američkih poreskih obveznika – samo da vide gde je završio. Na ratištu i u obnovi infrastrukture – kažu da nije, ali skupocenih automobila ima više nego ikada, što je i Evgenija objasnila:

Foto: Kurir Televizija

- Možete pogledati u Bugarskoj da vidite kakvi se automobili voze sa ukrajinskim tablicama. To su najskuplji automobili, a 2022. godine su svi počeli da dolaze tamo. U Bugarskoj imam drugaricu koja radi u opštini – želeli su da jednoj ukrajinskoj porodici obezbede apartman. Htela je da im pomogne sa drugaricom. Kada su ušli u apartman, Ukrajinci su komentarisali kako je siromašan i star – ona tada nije mogla da veruje šta čuje. To je deo njihovog mentaliteta. Svaki narod ima svoj mentalitet – tako i oni. Ne može niko da ga promeni - kaže Veda.

NA FRONTU SVE MANJE VOJNIKA, A UKRAJINCI VOZE NAJSKUPLJE AUTOMOBILE PO STRANIM ZEMLJAMA! Sve više ratnika beži iz jedinice upravo iz jednog razloga! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs