"Pa, to sam rekao figurativno, i rekao sam to kao preuveličavanje, da bih istakao poentu, i znate, to se, naravno, prenosi od strane lažnih vesti. Očigledno je ljudima jasno da kada sam to rekao, bilo je rečeno u šali, ali je takođe rečeno da će tome doći kraj", naveo je Tramp.