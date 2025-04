- Pa, zavisi šta se podrazumeva pod carstvom. Ne bih to baš tako gledao jer to nisu stvari koje smo već imali, ali da, ako se ukaže prava prilika - apsolutno. Mislim da bi Grenlandu bilo jako dobro pod našom upravom. To je važno za našu nacionalnu, ali i međunarodnu sigurnost. A što se tiče Kanade... Kažete da se možda šalim? Ne šalim se. Kanada je zanimljiv slučaj. Gubimo 200 do 250 milijardi dolara godišnje podržavajući Kanadu. Pitao sam čoveka kojeg sam zvao guverner Trudo: "Zašto? Zašto mislite da je u redu da toliko gubimo pomažući vam? Mislite li da je primereno da jedna zemlja omogući drugoj da opstane?" Nije znao da mi odgovori.