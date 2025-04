Američki predsednik i dalje optimista TRAMP: Pregovori o Ukrajini napreduju, ali sve je još krhko

Foto: EPA Yuri Gripas Pool

Mnoge od ovih stvari uopšte nije trebalo da se dese. To je trebalo da reši Džozef Bajden, ali on to nije mogao da uradi. Čak nije bio ni blizu rešenja , rekao je Tramp.