U Rimu se održava sahrana pape Franje (88) koji je umro na Uskršnji ponedeljak, a poglavara Rimokatoličke crkve pored hiljada vernika na večni počinak ispraća i veliki broj svetskih lidera koji su stigli u italijansku prestonicu

Dan nakon obraćanja vernicima na Uskrs, poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franciskus je preminuo. Po čemu ćemo ga pamtiti, kakvo je nasleđe za sobom ostavio i kako je uticao na vernike i svetske lidere, govorili su gosti emisije "Puls Srbije Vikend" Aleksandar Ninković, katolički sveštenik, Miloš Laban, spoljno politički analitičar, Aleksandar Panić, izveštač iz Vatikana i Željko Šain, dopisnik Politike iz Severne Makedonije.

Putem video linka, u emisiju, uključio se Aleksandar Panić, direktno iz Rima sa najnovijim informacijama o sahrani papa Franje, gde se trenutno nalazi veliki broj ljude, vernika i svetskih državnika koji su stigli kako bi odali poslednji pozdrav. Protekla 3 dana su više od 250.000 ljudi odali poštu papi, čije je telo bilo u otvorenom sanduku.

- Evo pre nekoliko minuta je i papa Franja zvanično sahranjen po njegovoj želji. Sahranjen je u bazilici na jedan intiman način, bez kamera i snimanja. Dočekali su ga siromasi, ugnjetavani, znači naročito oni na koje je papa tokom svog života obraćao pažnju. Ja sam pre dolaska u baziliku, imao tu čast da prisustvujem u ime naše redakcije Kurira, ali i našeg naroda, pogrebu i misi ispred bazilike u Vatikanu, gde je bilo negde oko 250.000 ljudi. Mere obezbeđenja su ogromne. Svetski državnici su pristigli, svi su bili kako bi odali počast papa Franji. Nakon što je misa završena i nakon govora kardinala odsluženo je opelo i na pravoslavni način - kaže Panić i dodaje:

- Koliko imam informaciju, oni su i imali sastanak u Bazilici, neposredno pre mise, iako je bilo reči da li će biti ili neće biti, ali mislim da mu je bilo bitno da se susretne sa Trampom, da mu uputi možda reči izvinjenja zbog svega što se dogodilo. Ne verujem da će proći mimo radara, mislim da je to vrlo smišljeno i sa strane Zelenskog i sa strane Trampa, jer je ovo trenutno najpraćeniji događaj u svetu, bilo kakva vest o tome izazvaće komentare u javnosti.

U javnosti smo proteklih dana mogli da čujemo sve ono što nije bilo popularno izgovoriti za vreme njegovog života. Smatra se da je ova rečenica više nego tačna, a Laban je i objasnio:

- Da, pokojnom papi se nanela šteta. Ja ne vidim iz te njegove biografije, da ima nešto negativno u životu, on je vodio svetački život i nadam se da će ga katolička crkva porglasiti za svetca. Ono što je meni najjači utisak, to je pokušaj da i na njegovoj sahrani se polarišu politički momenti. Nazivati ukrajinskog građanina, predsednikom to je za mene...On nije više predsednik, može da bude samo ve de predsednik, tako da ne bi želeo da mešam to sa ispraćajem - kaže Laban i dodaje:

- Papa je sigurno taj koji je voleo Srbe, normalno bi bilo da iskažem veliko poštovanje prema njemu, ova masovnost ispraćaja to pokazuje. On je umro na drugi dan Vaskrsa, koji je isti ove godine i pravoslavnim i katoličkim vernicima. Ne samo što se susreo sa ruskim patrijarhom Kirilijom, već i sa poglavarom islamskog sveta u Iraku svojevremeno. Ono je pokazao neku širinu objedinjavanja verujućih ljudi. Nije to ekumenizam, ono što ja smatram pozitivnim, radi se o jednom refinisanju Hrišćanstva. Papa je umro na dan kada je vaskrsao Isus Hrist, to je velika simbolika.

- Neki govore da je reformator, ali uvek govorim, da je on bio onaj koji nas je vraćao na izvorno, da budemo učenici Isusa Hrista, odnosno razmišljanje o "malima", kako bi i mi bili skromni. Sam čin sahrane koji je on u januaru doneo, upravo govori o tome. Nije želeo da bude sahranjen kao princ crkve, već kao Hristov učenik. Prethodne pape su bile sahranjene u tri kovčega, kao što smo videli, njegov kovčeg liči na najprostiji sanduk. Celog života je pokazivao skromnosti jednostavnost - kaže Ninković.

HRVATSKI TJEDNIK je stavio natpis: Zbogom papi, nije vrijedan ni jedne hrvatske suze jer je više voleo zločinačku srpsku pravoslavnu crkvu nego hrvatske katolike I Stepinca, što je i prokomentarisao Laban:

- To je toliko odvratno, pokušava se politizacija nečega i davanje značaja u životu pape Franciska, koji nije u prvom planu. Prva ta činjenica da ga napadaju konzervativci, da je blagosiljao homoseksualne brakove. To nije tačno. On je samo rekao "ko sam ja da budem sudija". On je rekao "oni su božija deca i tako ih treba shvatati".

"Ostavljam vas s ovom mišlju: hodajte, a ako padnete, ustanite. Hodajte sa svrhom, vežbajte svakoga dana svojega. Hodajmo u nadi, promatrajmo svoje korene i ustrajmo bez straha”, rekao je papa Franja na Svetski dan mladih 2023. godine. Danas je povod da se prisetimo ovih njegovih reči, ali i mnogobrojnih umnih poruka i saveta koje je slao svetu, a koji će sigurno nastaviti da žive posle njega i svih nas, dosežući besmrtnost svojom jačinom i univerzalnošću, a gosp. Šain je objasnio da li je današnji dan upravo taj gde se trebamo prisetiti ovakvih umnih poruka:

- Kada govorimo o povodu, možda bi bilo bolje da se ne prisećamo i da je čovek među nama živ, ali zahvaljujući i njemu i njegovi delima, što je dozvolio da Politika dobije jedan ekskluzivni intervju i da zapravo uđemo u istoriju novinarstva. Od kako postoji Vatikan, prvi put je jedan papa dao Intervju. U studiju se nalazio gospodin koji je id prvog do poslednjeg dana ulestvovao u tome da dobije intervju od pape i ne samo od njega, nego i od državnog sekretara, zatim sekretara kalagera. Oni su veoma ključni za religiju u Vatikanu. Ostaće mi jedna velika uspomena, a danas se prisećam toga da je čovek koji nam je dao intervju, upravo ukazao na one podele u svetu, kako se treba postaviti a pogotovo kako se treba postaviti siromašnom delu stanovništva - kaže Šain.

