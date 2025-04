- Kroz čitav proces lakše sam prošla zahvaljujući blagoslovu pape Franje. On je nas koji su mnogi prezreli, razumeo. Imao je blagu reč za sve. Jako mi je teško što više nije sa nama. Odavde idem ispred Bazilike Svete Marije da dočekam sa siromasima njegov kovčeg. Franja bi to želeo. Dok smo razgovarali pre dve godine, bilo nas je nekoliko transrodnih osoba, stalno mi je ponavljao: 'Bog voli sve ljude i to baš takve kakvi jesmo.' Ko sam ja ili bilo ko drugi da bilo kome sudimo? Veliki čovek - rekla nam je Himena.