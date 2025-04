Gerasimov je izvestio da su ruske snage oslobodile 1.268 kvadratnih kilometara teritorije Kurske oblasti, potpuno potiskujući VSU. Poslednja uporišta otpora u rejonu sela Olešnja i Gornalj, uključujući Gornalski muški manastir, očišćena su do 25. aprila.

Do sredine avgusta, prema podacima, Ukrajina je kontrolisala 74 naseljena mesta, ali su od novembra 2024. ruske snage, uz podršku severnokorejskih jedinica, započele masovno kontraofanzivu. Do marta 2025. godine, prema Ministarstvu odbrane Rusije, oslobođeno je 86% teritorije, a do aprila – 99,5%.