Milivojević je ukazao na to da je reč o pokušaju da se postigne završetak sukoba, ali da su stavovi i dalje suviše udaljeni:

- Ovo je jedan od pokušaja da se dođe do završetka, a pozicije su i dalje udaljene, nema uslova da se postigne sporazum koji bi podrazumevao prekid vatre. Udaljene su pozicije vezane i za Rusiju. Bez nje se ne može razgovarati o kraju. Iskorišćena je prilika za sastanak u činu sahrane. Nemam utisak da su se stavovi približili. Više je simbolika da u samoj crkvi dođe do sastanka, iznenađujuće je da je Tramp to prihvatio, sve je moglo da se uradi diskretno, ali ostaće u istoriji. Tramp je odmah otišao, što takođe govori o tome da je sastanak simbolički, a ne suštinski.