- Desilo se to da sam posetio Vatikan, to je bio drugi ili treći put da idem u Rim, pa sam posetio i baziliku koja je nestvarna. Prilikom izlaska, čuo sam poznat glas, okrećem se i kažem ovo je Papa. Tada nije bila gužva, iako je tamo ogromna gužva stalno, bilo je vreme ručka, pa su verovatno kasnije došli ljudi. Ja sam bio iznenađen, zna se da je Papa jedan od najuticajnijih ljudi. Suština je da sam od njega dobio poklon, dakle krst koji dan danas čuvam. Ja sam njemu normalno prišao, bio sam uplašen jer znam ko je on, nisam znao kako će reagovati. Kada se govori o Papi, zna se da ne može neko njemu tek tako da priđe, ali je on reagovao sa osmehom - započeo je Panić, pa nastavio: