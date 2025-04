Govorila je ubrzo nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin najavio trodnevno primirje od 8. do 11. maja, povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

"Zašto čekati do 8. maja? Ako se vatra može zaustaviti sada i nastaviti bez prekida barem 30 dana, to bi pokazalo da je primirje stvarno, a ne samo zbog parade", napisao je Sibiha. Dodao je da je Ukrajina spremna podržati trajno, stabilno i potpuno primirje: "To je ono što stalno predlažemo"