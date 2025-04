Ruski "lanac uništenja" , odnosno koliko brzo vojska prelazi od otkrivanja cilja do otvaranja vatre, sada je daleko efikasniji i precizniji nego što je to bio na početku rata u Ukrajini i početka ruske invazije u februaru 2022.

Federiko Borsari, saradnik koji istražuje ratne tehnologije i inovacije u Centru za analizu evropske politike (CEPA), izjavio je da se "Rusi prilagođavaju i da NATO to definitivno primećuje" , preneo je Business Insider.

Jedan od ozbiljnijih problema za Rusiju na početku sukoba blo je sporo reagovanje: od pronalaska cilja do otvaranja vatre proteklo bi previše vremena. U nekim slučajevima su za otvaranje vatre, poput artiljerijskih ili minobacačkih udara, bili potrebni čitavi sate, a za aktiviranje krstarećih raketa još više vremena.

Borsari je u svom izveštaju iz aprila naveo da su ruski udari često kasnili i do četiri sata, čineći ih neefikasnim protiv ukrajinskih jedinica koje bi se do tada već pomerile, tj. promenile položaje.

"Kada su u pitanju taktičke balističke rakete, to je bio uobičajen slučaj. Ponekad bi se na ruski odgovor čekalo i više sati".

Jedan od glavnih izazova bio je to što je ruski izviđačko-napadački sistem bio neefikasan, jer se oslanjao na zastarele satelite i mali broj dronova koji nisu mogli da prate tempo pokretanja napada.

Borsari je u svom izveštaju iz aprila naveo da su ruski udari često kasnili i do četiri sata, čineći ih neefikasnim protiv ukrajinskih jedinica koje bi se do tada već pomerile, tj. promenile položaje.

"Kada su u pitanju taktičke balističke rakete, to je bio uobičajen slučaj. Ponekad bi se na ruski odgovor čekalo i više sati".

Jedan od glavnih izazova bio je to što je ruski izviđačko-napadački sistem bio neefikasan, jer se oslanjao na zastarele satelite i mali broj dronova koji nisu mogli da prate tempo pokretanja napada.

Kako je Rusija popravila svoj lanac uništenja

"To je rezultiralo mnogo bližom integracijom više UAV (bespilotnih letelica) koje direktno podržavaju komandante ovlašćene za otvaranje vatre", naveli su, dodajući da je "ruska artiljerija takođe poboljšala sposobnost da puca iz više pozicija i da brzo menja položaj".

"TO JE KAPITULACIJA, UKRAJINA DA NE PRIHVATA" Nemački ministar odbrane poručio da je Kijev još pre godinu dana mogao da dobije ono što se sada nudi za primirje

Planeta "TO JE KAPITULACIJA, UKRAJINA DA NE PRIHVATA" Nemački ministar odbrane poručio da je Kijev još pre godinu dana mogao da dobije ono što se sada nudi za primirje

Iako su ti sistemi lakši za upotrebu, imaju i ozbiljne mane. Na primer, upotreba pametnih telefona na ratištu dovela je do napada na pozicije korisnika, curenja obaveštajnih podataka i drugih problema. Vojni lideri i u Rusiji i u SAD upozoravaju na takvo ponašanje.

NATO mora da obrati pažnju

"Od početka ruske invazije u NATO se mnogo više naglašava potreba za raspršenim i razuđenim snagama" , rekao je on.

Razuđenost trupa se sve više prepoznaje kao nužnost na savremenom bojištu. To je jedan od glavnih razloga zašto se na Zapadu izvode vežbe kao što su operacije borbenih aviona koji kao piste koriste autoputeve, ali ima još mnogo posla.

"Zapadne sankcije su na neki način usporile nabavku komponenti za tu proizvodnju. To bi moglo uticati na sposobnost Rusije da raspoređuje snage u velikim razmerama i da to održava dugoročno", rekao je on.