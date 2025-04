On je u govoru pred pristalicama u Otavi, istakao važnost jedinstva Kanade u suočavanju sa pretnjama koje dolaze iz Vašingtona i ponovio uverenje koje je delio tokom kampanje: da je obostrano koristan sistem koji Kanada i SAD dele od završetka Drugog svetskog rata.

"Kao što sam upozoravao mesecima, Amerika želi našu zemlju, naše resurse, našu vodu, našu zemlju. Ovo nisu neosnovane pretnje. Predsednik Tramp pokušava da nas slomi kako bi Amerika mogla da nas poseduje. To se nikada, to se nikada neće dogoditi. Ali takođe moramo da prepoznamo realnost da se naš svet suštinski promenio", rekao je on.