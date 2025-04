“Ako Rusija zaista želi mir, mora odmah da obustavi vatru. Zašto čekati do 8. maja? Ako vatra može da se obustavi sada - i od bilo kog datuma na 30 dana - to bi bilo stvarno, ne samo za paradu”, rekao je u ponedeljak ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha.

- To je čisto propagandni gest – rekao je on, dodajući da je očekivao neku objavu iz Kremlja u periodu oko 9. maja u Rusiji i da Putinove “prethodne jednostrane izjave o prekidu vatre nikad nisu funkcionisale”.

BBC piše da kratki prekidi vatre izgleda postaju simptomatični za Kremlj. Kada je prekid vatre iskren pokušaj da se osigura mir, a kada je to samo PR? To je pitanje koje se često postavlja u poslednje vreme, najviše u vezi sa predsednikom Rusije, piše u analizi Stiv Rozenberg.

- Navodi me da pomislim da on možda on ne želi da zaustavi rat, samo me vuče za nos - rekao je Tramp.