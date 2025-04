Neprijatna tema za predsednika Ukrajine AMERIKA ĆE PRIZNATI KRIM: Evo kako je Tramp ZALEDIO Zelenskog na sastanku u Vatikanu!

Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Zelenski je tokom sastanka ponovio da ne priznaje Krim kao ruski, a Tramp je jasno stavio do znanja da to od njega ne zahteva. Plan je da to urade Sjedinjene Američke Države, a ne Ukrajina