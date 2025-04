Kako je moguće da je u 21. veku došlo do potpunog mraka širom Španije i Portugalije?

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “Ni pet, ni šest” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. Novi kanadski premijer Mark Karni izjavio je da su završeni dani bliske saradnje sa SAD-om. Sjedinjene Američke Države, po njegovom mišljenju, nisu više pouzdan partner Kanadi.

Gosti koji su komentarisali dešavanja u svetu, ali i masovni nestanak struje u Španiji i Portugaliji, bili su Nenad Vuković, iz Društva lobista Srbije, Aleksandar Kovačević, stručnjak za energetiku, Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

Kapor se osvrnuo na totalni mrak koji je zavladao u Portugaliji i Španiji, pa je odgonetnuo kako je to moguće:

- Moguće je, kao što se desilo prošle godine sa južnim delom Balkana. Dakle, došlo je do iskakanja iz sistema, ali postoje i osobenosti Pirineja. Španija je povezana sa Francuskom transmisionim kablom i veoma mali procenat struje se može uvesti i izvesti u datoj jedinici vremena. To znači da ako dođe do ispada sistema u Španiji ili Portugaliji, onda taj sistem ne može da primi potrebnu količinu električne energije. Naravno, ovo su samo analize, tek će da se ustanovi do čega je zaista došlo. Svakako, prisutne su bile specifične atmosferske prilike koje su negativno uticale na distribuciju el. energije. Portugalija zavisi od Španije koja je najviše pogođena, pa se u Portugaliji proteže debata da budu nezavisniji u domenu el. energije. Svakako, više faktora je uticali na ovu situaciju, a moguće i da je pokušaj kojekakvog sajber napada.

Kovačević je komentarisao kako su dve vele sile ostale bez struje:

- Ima grešaka, ali u svakom slučaju, sistem je postao dosta kompleksan sa mnogo novih uređaja, solarnih elektrana, elektrana na vetar, dalekovoda jednosmerne struje... Španija ima 13-14 hiljada MW solarnih panela instaliranih u domaćinstvima i kod malih potrošača. Ima i velike elektrane, a među njima se nalazi dosta komplikovane elektrane sa ogledalima i centralnom proizvodnjom pare. Dakle, jedan kompleksan sistem. Drugi deo sistema se ne da upravljati kako treba, one ne klasično upravljive, a nuklearne elektrane imaju svoja ograničenja, ne mogu brzo da promene opterećenje, imaju ozbiljan prag sigurnosti sistema. Kada se sve to sabere, a ako se odigra dovoljno veliki kvar, onda se desi opšti haos.

Stručnjaci odgonetnuli kako su Španija i Portugalija ostali bez struje: Bile su specifične atmosferske prilike?! Izvor: Kurir televizija

Vuković se osvrnuo na teoriju terorističkog napada sa ovakvom vrstom delovanja:

- Primetio sam da su pogođene države doživele pad čitavog niza industrije, od saobraćaja preko komunikacije i trgovine, pa do bankarstva... Dakle sve je stalo i to je možda najveći strah zapadnog sveta. Taj strah je ogroman i naravno da će to neko generisati ili iskoristiti. Naravno, države su požurile da kažu da ne ostavljaju mogućnost za terorizam jer su krenule da dobijaju podršku od EU, NATO, i tako dalje. Međutim, čini mi se da određena površnost ili neozbiljnost da taj sistem nije bio pripremljen da primi tu struju, a kada to imate, onda manje spekulišete o terorizmu. Strah od terorizma je ogroman.

Đurić se nadovezao na temu, pa rekao:

- Panika je bila prisutna, to smo i mi mogli da vidimo recimo za vreme korone ili neke slične situacije. Mislim da je to kulturološka stvar. Evropljani su prilično skeptični po tim naredbama države u ovakvim okolnostima. Sve u svemu, to je i priordna reakcija ljudi.

Kurir.rs

