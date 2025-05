To se može tumačiti kao uvertira u najnovija dešavanja i "okretanja glave" Amerike i od Ukrajine i Rusije. Ovako se izjasnio Rubio i time, može se zaključiti, poslao signal da SAD imaju važnija pitanja. "Podsetimo sve da ovo nije naš rat. Mislim, ovo je rat koji je počeo pod Džozefom Bajdenom. Trajao je tri godine. Nisu se potrudili da ga nekako završe", rekao je Rubio u intervjuu za Foks njuz.

On je istakao da za sukob u Ukrajini ne postoji vojno rešenje i da ruski predsednik Vladimir Putin "u suštini ne može da osvoji celu Ukrajinu, a Ukrajina ne može da potisne Ruse sve do mesta gde su bili 2014. godine".



"I zato je predsednik Tramp pokušao. Blizu smo. Prvi put nekako možemo da vidimo šta bi bilo potrebno da Ukrajina stane. Možemo da vidimo šta bi bilo potrebno da Rusi stanu. Problem je što su ta dva stava još uvek malo udaljena", rekao je on.



Rubio je naglasio da će na Trampu biti da odluči kakvu će ulogu njegova administracija igrati u rešavanju situacije "na najvišim nivoima".