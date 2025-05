Redžinald (Redži), sedmogodišnji nemački doga iz Ajdaha, nadvisuje većinu ostalih pasa – nosilac Ginisove svetske rekorderske titule za najvišeg psa koji živi (mužjak) visok je šokantnih 1,007 m od poda do grebena.

- Od trenutka kada sam ga dobio pa sve do otprilike, rekao bih, godinu i po dana, on je samo rastao, kao, samo neprestano rastao. Svi su govorili, on je zaista visok. Nikada nismo sreli drugog psa koji je viši od njega - rekao je vlasnik.