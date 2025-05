- To su udaljeni geografski prostori od nas i manje poznajemo njihovu istoriju. Te zemlje su izašle iz Britanije, a od 1947. godine Britanija im je dala samostalnost, a ti odnosi su uvek bili sporni zbog severnog dela Kašmira koji delom pripada Kini, a delom Pakistanu, ali i Indiji. Rat koji je izbio posle formiranja država oko tog spornog područja, koje je i danas sporno, ali i drugi rat 60-tih i 70-tih godina, napravili su i da današnja situacija bude veoma podložna za sukobe. Ako je premijer Indije rekao vojsci da odgovori, koji su onda to ciljevi i koja je to onda pretnja Pakistana prema Indiji? Pogotovo ako je teroristički akt, a nije direktno optužen Pakistan kao država, nego neke organizacije koje pakistanska vlada podržava ili ne. U odmeravanju snaga, Indija je bila vrlo agresivna, dok je Pakistan bio umeren. Pakistan nije spreman da prvi upotrebi nuklearno oružje, ali zna da Indija može to da uradi.