Najstrašniji zvuk koji se može čuti na Zemlji, tako su mi Inuiti opisali odlamanje sante od ledenog grebena. Lomljava dolazi iz ledenih dubina, ali se čini da dopire iz utrobe planete. Kao da se ne razdvaja led, već sama Zemljina kora. U ledu čame zarobljeni mehurići vazduha već milenijumima; odlamanjem i popuštanjem pritiska mehurići se oslobađaju uz potmuli prasak. Možda je to zvuk cepanja ledene duše...

„Tek nedavno su brodovi prvi put stigli do glečera Eki. Inuiti su smatrali da je sišao s uma svako ko bi se ka ovim predelima uputio samo da bi uživao u lepoti, jer rizikuje život. „Živi glečer“, kako ga zovu, zato što se sa njega stalno odvaljuju sante, mnogo češće nego sa drugih, velika je opasnost po brodove. Postoji bezbroj video-snimaka na internetu koji će ti slediti krv u žilama“, kaže mi naučnik. Dok mu se približavamo, glečer izgleda kao malo ispupčenje na dalekoj pučini. Gromadna ledena litica visoka je dve stotine metara (naš brod nije ni petnaest), a dugačka skoro četiri i po kilometra! Na putovanjima se brzo i neposredno shvata koliko je sve relativno.

„Zamisli reku širine Dunava. Kada bi jedan njen deo zaledio i uspravio po širini i zatim postavio između dva vrha planine - to je zapravo glečer“, kaže mi naučnik. „A litica koju vidiš - to je ogroman zamrznuti vodopad, sa kojeg se svakih petnaestak minuta odlamaju komadine leda i sa velikom bukom stropoštavaju u more.“

Ledena litica još uvek izgleda kao tanka beličasta crta u daljini. More je spokojno, nema ni daška vetra. Kako se približavamo cilju, sve je više santi različitih veličina. Ponovo nas zadivljuju odnosi dimenzija: tek kada smo spazili drugi brod pokraj udaljene sante, shvatili smo da je led desetinama puta veći od nas. Pored santi mi smo kao Liliputanci pokraj Gulivera!

Okean i nebo su isto parče presavijenog plavičastog lista, a linija savijanja je glečer ka kojem idemo. Sve veći komadi leda udaraju o trup broda. Baš kao što je naučnik opisao pred polazak, ulazimo u more prekriveno mnoštvom belih figura. Sav led kao da je prošao kroz džinovski blender, kao da ga je spremao neki trapavi titan, priučeni koktel-majstor...

„Imamo sreće. Za nekoliko nedelja voda će promeniti agregatno stanje i formirati čvrst pokrivač, a tada čak ni mnogo moćniji ledolomci ovamo ne zalaze“, obaveštava nas kapetan broda i dodaje da je temperatura oko nule, što znači - veoma toplo. „Uskoro će biti minus dvadeset stepeni.“ Ali, naučnik mi objašnjava da je i to čak neobično visoka temperatura za ovu geografsku širinu.

Polako i uporno probijamo se do ledene litice, okrećemo joj se postrance, a onda kapetan isključuje motor broda, kako bi nam omogućio da čujemo samo zvuke prirode. Lednik se kruni i njegovi komadi se stropoštavaju u more uz prasak. Besprekorno ravna površina mora se tada podiže i pretvara u jedan veliki talas, koji nas diže i spušta kako mu se prohte. Sunce obasjava prednji zid glečera, pa je on svetlobeo, ali se tmurni oblaci poigravaju i razbacuju mnoštvo plavičastih nijansi po njemu i vodi. Čini se da je ceo spektar sveden na samo jednu boju - plavu, ali da nijansama plave nema broja.