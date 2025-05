Oružane snage Ukrajine do sada se nisu usuđivale da upotrebe ove avione u blizini linije fronta, s obzirom na to da su pokušaji da se to učini bili odmah osujećeni ruskim sistemima protivvazdušne odbrane. Na primer, pre nekoliko nedelja u vazdušnom prostoru Sumske oblasti oboren je ukrajinski F-16, a pilot je tom prilikom poginuo.