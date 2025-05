"Zalagao bih se za masovno smanjenje izdataka za vojno naoružanje. Ne vidim tako veliku opasnost u invaziji Sovjeta, ne Sovjeta, ruske republike, ruske federacije, s obzirom na to da smo deo NATO-a", rekao je Jon Banu Musčel.

Od 11 kandidata, četvoro prema anketama imaju najveće šanse. Na prvom mestu je pomenuti Đorđe Simion iz desničarske alijanse za ujedinjenje Rumuna, koje ankete predviđaju otprilike 30% glasova. On je na gotovo identičnoj ideološkoj poziciji kao i Đorđesku kada je reč o odnosu prema Evropskoj uniji, NATO-u, ali i podršci Ukrajini. On se takođe smatra i pristalicom američkog predsednika Donalda Trampa.

On se protivio istopolnim brakovima i ono što je zanimljivo, zagovara povratak Rumunije na granice iz 1940, odnosno na teritoriju koja je obuhvatala i Moldaviju i delove Ukrajine, zbog čega mu je zabranjen ulazak u ove dve zemlje.

Na drugom mestu kojem se predviđa oko 24% je Krin Antonesku. On je levičar kojeg podržavaju Nacionalna liberalna stranka i socijaldemokrate, dakle vladajuće stranke. Antonesku se zalaže za nastavak podrške Ukrajini, za čvrste veze sa Evropskom unijom i sa NATO-paktom. Ove dve stranke već duže vreme vladaju Rumunijom, a deo analitičara i javnosti ih optužuje i za klijentelizam, korupciju i, kako kažu, simulaciju demokratije, zbog čega je delom izgubio deo birača.

Treći kandidat je Nikusor Dan, gradonačelnik Bukurešta, centrista koji nastupa kao nezavisni kandidat sa čvrstim proevropskim i proatlantskim stavom. On se kao gradonačelnik istakao u borbi protiv korupcije, međutim bio je kritikovan zbog bliskih veza sa biznismenom Mihajem Paunom, koji je javno hvalio Rusiju. Takođe, Dan se zalaže za bezuslovnu podršku Ukrajini.

Podsetimo, ukrajinske pešadijske snage, ali i piloti na avionima F-16 se već duže vreme obučavaju na teritoriji Rumunije. Takođe, kada govorimo o geopolitičkom kontekstu, plan NATO-a je da do 2030. godine proširi bazu Mihaila Kogalničeanu u blizini lučkog rada Konstanca i da od tog momenta ta baza postane najveća NATO-baza u Evropi, veća čak i od Ramštajna u Nemačkoj, koja bi trebalo do 2030. godine da ima do 10.000 vojnika.