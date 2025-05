- Verujem da nam fond (Fond za investicije u obnovu) i sam sporazum o mineralnim resursima omogućavaju da zaštitimo buduće američke investicije. Veru u to da ćemo izgraditi ispravne ekonomske investicije. Da zaštitimo, između ostalog, protivvazdušnom odbranom našu zemlju, naš narod. I zato smo spremni da učešće u tome budu PVO sistemi. Rekao sam Trampu koja količina je potrebna Ukrajini. On je odgovorio da će raditi na tome. To nisu besplatne stvari. I želeo bih da imamo pristup kupovini američkog oružja - rekao je Zelenski novinarima.