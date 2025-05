On je dodao da grupa koju podržava Iran "nema crvenih linija" u svojoj borbi protiv Izraela. Kako je preneo Tajms of Izrael, šef Huta za medije, Naser al-Din Omar, navodno je upozorio aviokompanije da ne obavljaju operacije u Izraelu, navodeći da to ugrožava bezbednost njihovih aviona.