Šreder, socijaldemokrata koji je vladao Nemačkom u koaliciji sa Zelenima od 1998. do 2005. godine, u dobrim je odnosima sa Putinom.

- I da bi me čuli u Nemačkoj, pokušaću da to kažem čak i na nemačkom: što dalje od Šredera, to bliže Entoniju Roti (predsedniku kanadskog parlamenta), koji simpatiše naciste. U Nemačkoj ima mnogo pristojnih ljudi. I siguran sam da će mnogi ovo čuti - rekao je Putin govoreći na nemačkom, a nedavno se pojavio i snimak njegovog obraćanja na engleskom jeziku.