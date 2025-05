- Baš juče su novinari bili "zabrinuti" da li uopšte dišem i da li sam u stanju da se popnem stepenicama do svoje kancelarije... Zato sam ih pozvao jutros na nasip da se zagreju i plivaju. Osećam se kao da im je to potrebno kao so. Niko nije došao. Razumem. Mora da je malo rosilo i da je bilo hladnije - napisao je Fico na platformi "X", uz fotografiju na kojoj stoji u vodi do pojasa, potpuno mokar, obučen samo u usku majicu.