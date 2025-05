"On je nedavno pobedio na veoma velikim izborima. Njegova stranka je mnogo gubila, a on je na kraju pobedio. Zato zaista želim da mu čestitam, to je verovatno jedan od najvećih povrataka u istoriji politike, možda čak i veći od mog", rekao je Tramp, dodajući da su Kanađani "izabrali veoma talentovanu i dobru osobu", prenosi CNN.