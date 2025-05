- Pošto je (američki predsednik Donald) Tramp objavio prekid američke agresije protiv Jemena, to će prvo biti procenjeno na terenu. To je pobeda koja razdvaja američku podršku privremenom entitetu od neuspeha izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, i on mora da podnese ostavku - rekao je Al Huti.