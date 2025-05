Dvadeset devet svetskih lidera stiže u Moskvu povodom proslave Dana pobede

Ukrajina je jutros treći dan zaredom napala Moskvu dronovima, primoravajući većinu aerodroma u glavnom gradu Rusije da privremeno obustave rad, u trenucima kada strani lideri stižu u Moskvu povodom proslave Dana pobede.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da su ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile najmanje 14 ukrajinskih dronova do srede ujutru. Očekuje se da će dvadeset devet svetskih lidera, uključujući Si Đinpinga, prisustvovati obeležavanju Dana pobede u Drugom svetskom ratu u Moskvi.

O tome kuda vodi ova situacija i na koji način će se odvijati naredni dani u Moskvi, govorili su gosti emisije "Ni pet ni šest": Jugoslav Petrušić, međunarodni agent, Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, Prof. Miloš Laban, spoljnopolitički komentator i Ljubomir Đurić politički analitičar.

Na samom početku, Petrušić je objasnio da li postoji mogućnost stradanja svetskih lidera i građana, te da li Rusija ima odbrambenu moć da spreči velike napade Kijeva.

- Ovo su samo informacije, ali za mene su to pokeraške igre koje služe nečemu, ali nemaju veze sa realnošću. Oni koji misle da mogu da napadnu Moskvu, da dođe deset najvećih sila i da na Moskvu bude ispaljeno nešto, što bi dovelo do stradanja – to može da bude samo rezultat dogovora sa tom zemljom. Ja ovde govorim iz ugla profesionalca. Takva situacija može da nastane samo dogovorom velikih sila. Devetog maja može da bude sve ili ništa – ali neće biti ništa. Kao što je kod nas mogao da izbije građanski rat, ovde je slična situacija. Ovo se namešta da bi Evropljani drhtali. I drhte - kaže Petrušić i dodaje:

- Mi smo pred vratima rata, ali kog rata? Ne fizičkog, nego ekonomskog – ali to dođe na isto. Nismo u informativnom ratu, jer ne dobijamo svakodnevno hiljade informacija. Stalno smo mi ugroženi. Zamislite Kinu i Rusiju na jednom mestu, i sad će neko da gađa njih? Zelenski je Miki Maus. Oni su mogli da obore i hiljade dronova. Rusija ima bezbednosni sistem koji onemogućava da ti dronovi stignu do Moskve. Onaj ko veruje da Zelenski može da pošalje svoje dronove – onda Rusija ne treba ni da postoji. Ti dronovi su se „šetali“, gledali šta ima. Oni mogu da ubiju čoveka, kao što je onaj general, ali Rusija je sila u odbrambenom smislu, koja naravno može da se brani od letelica.

Karan smatra da su upravo Britanci ti koji stoje iza ovakvih provokacija upućenih Rusiji, koja organizuje manifestaciju povodom Dana pobede.

- Mislim da nijedan PVO sistem nije stoprocentno pouzdan, svaki ima svoje mane i ograničen broj ciljeva koje može da prati. Neko može da obori jedan sistem, a neko stotine. Ne postoji nikakva garancija, i to države, čak i moćne, moraju da znaju. Pogotovo Evropa – ona je nasela na taj sistem „raketnog kišobrana“, gde se pretpostavlja da smo bezbedni. Niko nije potpuno bezbedan. Ovi veliki državnici ne idu nigde gde njihova bezbednost nije unapred dogovorena. I kada dolaze u Ukrajinu, bezbednost zapadnih lidera se dogovara sa Rusijom, a ne sa Ukrajinom. To rade najveće evropske sile – pre svega Britanci, koji stoje iza svega. Cilj je da se što više ponizi manifestacija i obeležavanje antifašizma. Pokušavaju čak i fizički da spreče dolazak u Moskvu, kako bi pokazali da Rusija nije sigurna zemlja. To su više propagandne poruke nego stvarnost - kaže Karan.

Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, upozorio je 3. maja 2025. da niko ne može garantovati da će Kijev preživeti do 10. maja ukoliko Ukrajina napadne Moskvu tokom proslave Dana pobede 9. maja. Ova izjava usledila je nakon što je predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio trodnevno primirje od 8. do 10. maja povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede.

- Imamo situaciju da Zelenski diže veliku prašinu svojim pretnjama. Pamtim da su na početku vojne operacije istaknute ličnosti sa ruske strane ozbiljno pretile Britaniji. Jedan novinar je tada rekao da je dovoljan samo jedan projektil koji bi eksplodirao – i Velike Britanije više ne bi bilo. Kako ja ovo razumem? Medvedev je jasno rekao: ukoliko se nešto dogodi 9. maja, 10. maj neće osvanuti u Kijevu. U Kijevu živi mnogo Rusa, i zbog toga taj grad do sada pošteđuju - rekao je Laban.

Ljudi veruju da će se na Dan pobede razrešiti svetska situacija, a da je dominantna sila predsednik Vladimir Putin, a Đurić je objasnio da li je takva konstatacija moguće.

- Zavisi od perspektive, za koga navijate. Nije bitno to, već šta se realno dešava. Sada deluje, da navijamo za svakako. U ovom trenutku gde se traži od vas da zauzmete stranu i napravite neku podelu, mi uporno ne biramo stranu. Ako je odlazak na paradu u očima Evrope biranje strane, onda je to biranje strane. Pitanje je šta ta parada jeste, neko će reći da je to podrška Rusiji, ili mesto gde će Putin pokazati novo naoružanje. Ne mislim da je ovo test od strane Putina, da vidi ko će doći, a ko ne. Pravo pitanje je šta se desi onima koji ne dođu - kaže Đurić.

Petrušić dodaje da je sasvim očekivano, da će Zelenski izvršiti ogromne provokacije prema Rusiji, ali da nema toliku moć i sigurnost za napad Moskve.

- Netačno je to da se ništa neće desiti devetog, ali periferni ciljevi u Rusiji će biti gađani. Druga je priča šta će se predstavljati. Sasvim je normalno da će Ukrajinci izvršiti totalnu provokaciju Moskvi. Severna Koreja je ru, Indija, Kina, taman da imaju 100.000 ljudi u sred Moskve, ne smeju nikoga da pipnu. Ajde nek pipnu bilo koga.

DA LI SU SVETSKI LIDERI BEZBEDNI U MOSKVI? KIJEV NAPADA DRONOVIMA, AERODROMI OBUSTAVILI RAD! Stručnjaci objašnjavaju: Pred vratima smo ogromnog rata!

