Sukob između Indije i Pakistana došao je do tačke usijanja. Indija je tokom jučerašnjeg dana izvela raketne napade na devet ciljeva u Pakistanu i delu spornog regiona Kašmir koji je pod pakistanskom upravom.

- Ovaj sukob je još jedan od sukoba koje možemo nazvati lokalnim ili regionalnim, to smo mogli da vidimo u prethodnom periodu, koliko takvih sukoba se javljalo i koliko ima žarišta koji mogu da eskaliraju, a ovo žarište može da eskalira - kaže Perišić.

On dodaje da pošto su u pitanju dve države koje poseduju nuklearna oružja, do takvog sukoba može doći, mada se njemu lično čini da u ovom sukobu preovladava racionalni pristup zasnovan na tome da su strane svesne kolike su posledice nuklearnog oružja.

- Ovo što se sada dešava svakako nosi svoje posledice, ako imamo na umu da je prostor Azije u poslednjim godinama jeste okarakterisan kao mesto sa mnogo žarišta kod kojih može doći do sukoba. Vidi se koliko je nerešeno pitanje teritorije mogućnost da se otvore sukobi, a ovo nije prvi sukob izmešu ove dve države - kaže Perišić.

Perišić podseća da je do sada bilo 4 sukoba, a u poslednjih deset godina je došlo do dve pojedinačne akcije koje nisu dugp trajale, pa on isto očekuje i od ovog sukoba, ističući da bi duže trajanje ove akcije značilo i uplitanje drugih aktera.