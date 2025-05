Iako je sve počelo uobičajeno, milone širom sveta zabrinulo je to što se dim iz dimnjaka Sikstinske kapele nije video u pola osam, kada je to bilo planirano. Mnogi od 30.000 ljudi koji su bili prisutni na Trgu svetog Petra počeli su da sugerišu da je to znak da je izabran novi papa. Ipak, ispostavilo se da je razlog to što je glasanje potrajalo malo duže nego što se očekivalo, skoro tri sata.