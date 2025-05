Navodi se da, iako to što je američka nacija relativno mlada povlači sa sobom i to da je manje od 20 papa služilo od donošenja Deklaracije o nezavisnosti SAD 1776. godine, jedan istaknuti američki biskup ima moguće objašnjenje za to što do sada nije bilo nijednog američkog vođe oko 1,4 milijarde katolika u svetu.