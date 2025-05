Prema otvorenim izvorima, ukrajinski vazdušno-desantni dron UJ-22 ima domet do 800 km i mnogo puta je korišćen za udare duboko u rusku teritoriju. Napredniji kamikaze dron "Bobr", koji je postao poznat nakon serije napada na Moskvu, ima domet do 1000 km i nosi bojevu glavu težine do 20 kg. Još jedan model je dron na mlazni pogon "Ljuti“, sposoban da pogodi ciljeve na udaljenosti većoj od 1000 km sa bojevom glavom do 75 kg. Razvijen je sa očekivanjem da izbegne sisteme protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja.