Američki predsednik je pozvao na 30-dnevno primirje između Ukrajine i Rusije, ističući da to mora da otvori put trajnom mirovnom sporazumu.

Ako se to ne desi, Sjedinjene Države i njihovi partneri će uvesti dalje sankcije, upozorio je.

„Hiljade mladih vojnika ginu svake nedelje i svi bi trebalo da žele da se to ZAUSTAVI. Ja to želim, a i Sjedinjene Američke Države. Kao predsednik, ostaću posvećen obezbeđivanju mira između Rusije i Ukrajine, zajedno sa Evropljanima, i to će biti trajni mir!“, naglasio je Tramp.