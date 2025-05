Bez pasoša on nije mogao da napusti aerodrom na terminalu jedan na aerodromu "Šarl de Gol" u Parizu u Francuskoj.

Živeo je na aerodormu, spavao, čak i studirao punih od avgusta 1988. do jula 2006. godine. Umro je u 76. godini prirodnom smrću , 12. novembra 2022. godine.

Protestvovao je 1977. godine protiv tadašnjeg iranskog kralja, Mohamada Reza Šaha. To je rezultovalo njegovim proterivanjem iz zemlje . Vremenom je utvrđeno da on, navodno, ipak nije bio proteran iz zemlje . Aplicirao je za državljanstvo u nekoliko zemalja, ali su ga sve države odbile. Nikada nije saznao razloge odbijanja.

Pošto je Mehran bio navodni iranski begunac koji je želeo da postane britanski građanin, on je krenuo za London iz Pariza 1986. godine . Nakon što je sleteo, izgubio je svoj pasoš i nije mogao da ga pokaže oficirima u kancelariji za imigrante. Zbog toga je hitno vračen odakle je i došao - u Pariz. Po sletanju na "Šarl de Gol", privela ga je francuska policija.

On je tvrdio da je izgubio svoj pasoš kao i ostala važna dokumenta u putu za London. Istragom je utvrđeno da je on zaista kod sebe imao dokumenta kada je krenuo za London iz Pariza. Od tog trenutka, on je postao iranski begunac bez ličnih dokumenata jer Francuska nije mogla nigde da ga pošalje bez identifikacionih dokumenata. Zbog toga je na "Šarl de Gol" aerodromu proveo čitavih 18 godina.