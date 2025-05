Godinama unazad spekuliše se da Lukašenko sina obučava za svog naslednika. Sumnju je podgrejala i nedavna izjava lidera Belorusije koji je istakao da je "ostao malo duže na vlasti", objašnjavajući to važnošću prisustva iskusnih političara i pripremom nove generacije za dužnost.

- Kao što sam vam obećao, nova generacija je dovedena na vlast. Pa, malo kasnim, ali budite strpljivi - rekao je on, govoreći na svečanom događaju u Međunarodnom izložbenom centru u Minsku.

Lukašenko — koji je na vlasti u Belorusiji od jula 1994. godine — istakao je da su iskusni ljudi potrebni, ali da sada postoji nova generacija, prenosi agencija Belta. Nije, međutim, precizirao na koga misli, ali sve ukazuje na to da će "presto" prepustiti najmlađem sinu.

- Neki govore da je marketinški trik to što brinem za svog najmlađeg sina. Moj sin je deo mene i ne mogu da ga ostavim ni sa kim. Kad mi govori: "Tata, idem sa tobom“, onda tako bude. Uđem u helikopter, on me prati - ispričao je Lukašenko, a preneo "Gardijan".