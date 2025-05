Prvi papa ikada sa severnoameričkog kontinenta. Rođen je 14. septembra 1955. godine, kao Robert Prevost, u Čikagu, gde je i diplomirao teologiju. Potom odlazi u Rim i stiče diplomu iz oblasti kanonskog prava na Papskom univerzitetu svetog Tome Akvinskog. Veći deo svoje karijere proveo je kao misionar u Južnoj Americi. Još kao dečak služio je u crkvi, a put od Čikaga, preko Peruu, pa sve do Svete stolice- popločan je bogatim iskustvom. Služio je u redu svetog Avgustina, a 2015. postaje biskup u Peruu.

- Očekivanja od pape su da nastavi tim putem inkluzije, odnosno uključenja svih u rimokatoličku crkvu, jer dve struje koje su se pojavile nakon drugog papskog konsila, jedna je progresivna, druga je konzervativna, nisu imali zajednički faktor. Sadašnji papa je svakako neki niz kompromisa i ono što nam svedoči njegova politika jeste svakako njegov početni govor. Mir je spomenuo čak 10 puta, to označava poruku koju želi da pošalje - kaže Lazić.

S obzirom na duboku podelu i vreme u kojem živimo, Lazić je objasnio koji su to izazovi pred novim papom.

- Evropa već drugi put nema papu, duša rimokatoličkog sveta postaje ta Južna Amerika i same poruke i pouke jedne socijalne pravde koji zastupaju, predstavljaju duboki jaz. To što je ovaj papa izabran, govori nam da je Vatikan jedinstven po tom pitanju. Dolazak i ovog pape iz Latinske Amerike, ogleda se u tome da je to nastavak papa Franje.