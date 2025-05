- Neki istraživači su postavili hipotezu da količina naduvavanja može da predvidi kada će vulkan da eruptira. Ako su u pravu, to je veoma uzbudljivo za nas, jer se već naduvao do nivoa koji je dostigao pre poslednje tri erupcije. To znači da bi mogao stvarno da eruptira svakog dana, ako je hipoteza tačna – rekao je on.