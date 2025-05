On je to istakao u intervjuu sa novinarom Pavlom Zarubinom, govoreći o novim pretnjama sankcijama koje su uputile zapadne zemlje, uključujući Veliku Britaniju i Nemačku.

- Svi smo se do sada navikli na sankcije. Čak već imamo ideju šta ćemo raditi nakon što budu uvedene, kako ćemo minimizirati njihove posledice i tako dalje. Već smo naučili da to radimo. Dakle, pokušaj da nas uplaše ovim sankcijama je gubljenje vremena. I to je pre njihov problem što se osećaju nervozno - rekao je Peskov.