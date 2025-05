Ovaj i slični video snimci se prikazuju na svim medijima bliskim mađarskoj vladi, a svuda su posteri i poruke na radiju, piše Dojče vele. Ovo je deo kampanje mađarske vlade tokom koje svi građani mogu glasati do 20. juna bez obzira na to da li su za ili protiv ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, kao što je to učinio mađarski premijer Viktor Orban.