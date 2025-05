- I to je istovremeno i velika pobeda predsednika Erdogana, koji je prvi od turskih lidera prihvatio direktne pregovore sa PKK i činjenice da su obe strane imale svoje interese koji su doveli do jednog ovakvog rešenja. Kurdi su bili izloženi poslednjih godina veoma jakim napadima Turske armije, ne samo na nadolima gde su oni koncentrisani gde živi većina od 20 miliona turskih Kurda, već i preko granice u Iraku i u Siriji. I njihove baze su bile mete turske artiljerije Istovremeno, u Siriji su bili ugroženi napredovanjem Islamske države, njihove pozicije su bile ugrožene i jasno je da je ta sve slabija vojna neka snaga ih navela da prihvate pregovore i da prihvate ono što je Odželan od njih zatražio. S druge strane, Erdogan ima svoje direktne interese za jedno ovako rešenje, jer njemu je neophodna podrška kurdskih partija, pro-kurdskih partija, koje mu inače nisu naklonjene, da bi mogao da ostvari svoj cilj i da se kandiduje za novi predsednički mandat na izborima 2028. Tako da je ovo njegova računica.

- Ja lično mislim da će oni sad pokušati da tu svoju brojnost pretoče u neku vrstu političkog uticaja, ne da, naravno, ne mogu da budu najveća partija, ali da mogu da imaju veći broj poslanika u parlamentu i ovo što je Boško rekao, da ocene da li će da pomognu Erdoganu u tome da on skrati drugi mandat, da bi onda mogao kroz to glasanje u parlamentu i neke odluke da se, jer tad on jedino ima pravo da se bori još za jedan mandat, ne da završi drugi mandat, nego mora da ga ranije skrati da bi onda mogao da dobije tu mogućnost. Mi za sada ne znamo šta će Kurdi dobiti za uzvrat. Prepodstavljam da će Odžalan biti oslobeđen, ali mi to još ne znamo.